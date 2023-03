Achtung: Betrüger geben sich via SMS als das Finanzamt aus

Donnerstagabend bimmelte das Handy eines 36-Jährigen aus dem Bezirk, eine SMS erschien am Display. Der angebliche Absender: das Finanzamt. Der Mann habe trotz mehrerer Mahnungen eine angeblich noch offene Forderung nicht beglichen. Der Gerichtsvollzieher warte schon: Wenn er bis zum genannten Stichtag den Betrag nicht zahlt, werde man vorsorglich seinen Hausrat pfänden. Der 36-Jährige klickte daraufhin auf den übermittelten Zahlungslink und überwies einen dreistelligen Eurobetrag. Dabei ging er allerdings Betrügern auf den Leim: Mit dieser Masche wird aktuell versucht, den Empfängern Geld aus der Tasche zu ziehen. Das Finanzministerium (BMF) warnt aktuell vor solchen gefälschten SMS-Nachrichten, die im Namen des Finanzamts Österreich an Bürgerinnen und Bürger versendet werden. Auch über andere Kommunikationskanäle wie E-Mail oder Telefonanrufe erfolgen diese Betrugsversuche.

Beispiel einer solchen betrügerischen SMS:

[FINANZAMT] Ihre offene Forderung mit der Nummer23894891 wurde trotz mehrerer Mahnungen nicht beglichen. Am 28. Februar 2023 wird der Gerichtsvollzieher vorsorglich Ihren Hausrat pfänden. Sie können das Pfändungsverfahren vermeiden, indem Sie den vollen Betrag sofort über Ihren Zahlungslink bezahlen. https[:]//finanzen-bundesministerium[.]info/BMF/23894891/

Was tun, wenn Betrüger Sie kontaktieren?

Wichtig: Informationen des Finanzministeriums erfolgen grundsätzlich in Form von Bescheiden und werden per Post oder in die FinanzOnline Databox zugestellt. Auch werden Bürgerinnen und Bürger niemals zur Übermittlung von persönlichen Daten wie Passwörtern, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen aufgefordert. Daher gilt: Wenn Sie solche Phishing-Mails, SMS-Nachrichten oder E-Mails mit ähnlichen Inhalten erhalten, handelt es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen Internet-Betrugsversuch.

Folgen Sie in keinem Fall den darin enthaltenen Anweisungen.

Klicken Sie keinesfalls auf darin enthaltene Links oder Dateien.

Geben Sie unter keinen Umständen persönliche Daten wie Passwörter, Kreditkartendaten oder Kontoinformationen bekannt.

Das BMF empfiehlt, solche E-Mails sofort zu löschen.

Weitere Infos: www.bmf.gv.at

