Tödlicher Verkehrsunfall in Ybbs an der Donau .

Eine 45-jährige Frau aus dem Bezirk Melk lenkte gestern (25. Juli) am Nachmittag, einen Pkw auf der Weitfeldstraße, aus Richtung Mitterburgstraße kommend in Richtung Göttsbacher-Straße durch das Gemeindegebiet von Ybbs an der Donau-Göttsbach.