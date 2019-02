Zu Vorbereitung habe er mit Priestern aus ganz Österreich in Purgstall und St. Martin/Ybbsfelde trainiert, so der positiv gestimmte Kapitän am Samstag. Aus Wurzers Sicht seien Slowakei, Albanien, Kosovo und Serbien als Gegner in der Vorrunde bezwingbar. Allerdings zählt er die Slowakei, Portugal und Vorjahressieger Polen zu den Favoriten.

"Montenegro hat gerade einmal 29 Priester, da muss sogar der Bischof mitkicken", so Wurzer, der seine priesterlichen Teamkollegen vom 25. Februar bis 1. März anführen wird. Insgesamt nehmen 18 Teams am Turnier teil, darunter große katholische Länder wie Polen, aber auch solche, wo die Katholiken eine Minderheit sind wie Kosovo, Weißrussland oder Kasachstan. Österreich organisierte das Turnier 2015 in St. Pölten.