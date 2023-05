EU-Abgeordneter Sidl: „Starker Drang für Veränderung“

Denkbar knapp ging das Mitgliedervotum der SPÖ über den künftigen Parteivorsitzenden aus. Mit 33,7 Prozent sicherte sich Hans-Peter Doskozil vor Andreas Babler und der aktuellen Parteichefin Pamela Rendi-Wagner den Sieg.

Wirklich überrascht zeigt sich SPÖ-Landesgeschäftsführer und EU-Abgeordneter Günther Sidl aus Petzenkirchen in einer ersten Reaktion nicht. „Die letzten Wochen und Monate haben gezeigt, dass es einen starken Drang für Veränderungen in unserer Partei gibt. Die Mitglieder haben mehrheitlich für Hans-Peter Doskozil gestimmt und haben damit auch einen neuen Kurs für die kommenden Wahlen vorgegeben“, sagt Sidl.

Parteichefin Pamela Rendi-Wagner wurde von den Mitgliedern abgestraft. Foto: APA, EVA MANHART

Für ihn sei es jetzt umso wichtiger, dass die enstandenen Gräben in der Partei rasch geschlossen werden, trotz allem spricht Sidl von einem „fairen Wettbewerb“. Aufgrund der Vereinbarung mit der Bundes-SPÖ, dass die Person mit den meisten Stimmen am Parteitag zur Wahl vorgeschlagen und auch unterstützt wird, wird Sidl am 3. Juni beim Parteitag in Linz Doskozil wählen. „Was vorher ausgemacht wurde, ist einzuhalten. Daher hätte ich auch kein Verständnis für irgendwelche Gegenkandidaturen am Parteitag“, betont der Petzenkirchner und erteilt möglichen Bestrebungen von Babler, als Gegenkandidat zu kandidieren, eine Absage.

