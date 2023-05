Gewinnspiel: 2x2 Karten für den „Hot Pants Road Club“ in Melk

Der „Hot Pants Road Club“ feierte 2022 seinen 30. Geburtstag. Und die musikalische Truppe ist mit dem Feiern noch nicht fertig: Am Samstag, 20. Mai, spielt der „HPRC“ zu seiner „30th Anniversary Show“ in der Melker Tischlerei. Es ist noch dazu die letzte Veranstaltung des Frühjahrsprogrammes in der Tischlerei – danach warten zu Pfingsten die Internationalen Barocktage Stift Melk und danach die Sommerspiele. Die NÖN verlost zweimal zwei Karten für den Auftritt des „Hot Pants Road Clubs“ in Melk.

Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schickt eine kurze E-Mail mit dem Kennwort „HPRC“ an redaktion.melk@noen.at. Viel Glück!

