Gewinnspiel: „Grubertaler“ heizen beim Sportfest in Hofamt Priel ein

Vom Freitag, 21. Juli, bis Sonntag, 23. Juli, geht in Hofamt Priel das alljährliche Sportfest des USV Hofamt Priel über die Bühne. Drei Tage lang ist die Sportanlage in der Viehtrift Schauplatz des Festes, wobei vor allem an musikalischer Vielfalt nicht gespart wird. Derzeit steckt man mitten in den Vorbereitungen: „Wir arbeiten auf Hochtouren“, erzählt Alois Köck.

Highlight dieses Jahr ist der Auftritt der Band „Die Grubertaler“ am Freitag. Ein Konzert, das bereits 2020 hätte stattfinden sollen: „Die hätten wir damals schon beim Weihnachtskonzert gehabt, aber das ist wegen der Pandemie ins Wasser gefallen“, erklärt Köck. Nun wäre die Freude über den Auftritt umso größer. Den Fokus legt man heuer bewusst auf das Freitagsprogramm, weshalb auch der Eintritt am Samstag und Sonntag frei ist. Den Anfang des Festes macht das „obligatorische Fußballspiel des SV Gottsdorf-Marbach-Persenbeug gegen den ASK Ybbs“, weiß er. Am Samstag verwandelt sich die Sportanlage dann in eine Disko, wo im Zuge der „Offside Party“ ausgelassen gefeiert werden kann. Am Sonntag folgen die Sportlermesse und der Frühschoppen unter musikalischer Begleitung der „Weinser Teufel“.

