Gewinnspiel: Wir verlosen 2x2 Karten fürs Muttertagskonzert in Melk

Warum nicht die Mama zu einem besonderen Konzertabend in Melk ausführen? Am Freitag, 12. Mai, findet um 20 Uhr das Konzert zum Muttertag „Es muss was Wunderbares sein“ im Stadtsaal statt. „Es wird ein Wohlfühlkonzert mit einem Hauch von ‚heile Welt‘ der 60er-Jahre rund um Peter Alexander“, sagt Werner Raubek. Die NÖN verlost 2x2 Karten. Wer am Gewinnspiel teilnehmen möchte, schreibt eine Mail mit „Muttertagskonzert“ an redaktion.melk@noen.at. Viel Glück!

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.