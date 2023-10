Mihaela Ursu grinst über das ganze Gesicht. „Wir fühlen uns sehr wohl hier. Es wurde an alles gedacht“, sagt sie.

Seit bald einem Jahr ist sie Einsatzleiterin der Caritas-Sozialstation in Pöchlarn. Und sie ist in der Zeit auch schon mit ihrem Team übersiedelt: Der neue Bürostandort in der Anton-Lasselsberger-Straße wurde bereits im Frühjahr bezogen. Durch den Neubau der Recycling-Werkstatt der Caritas nebenan konnten die frei gewordenen Flächen im alten Bürogebäude bereits Anfang des Jahres adaptiert und für die Zwecke der Sozialstation neu eingerichtet werden. Und in der Vorwoche ging im gemütlichen Rahmen die feierliche Eröffnung über die Bühne.

15.000 Einsatzstunden und mehr als 124.000 Kilometer in einem Jahr

„Ihr sorgt für eine bessere Welt. Das kann nicht jeder sagen“, zollte ÖVP-Bürgermeisterin Barbara Kainz dem Caritas-Team – 21 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – Respekt. Im Jahr betreuen sie etwa 135 Kundinnen und Kunden in den Gemeinden Pöchlarn, Melk, Krummnußbaum, Golling, Erlauf, Marbach, Zelking-Matzleinsdorf, Artstetten-Pöbring und Leiben – und legen dabei in rund 15.000 Einsatzstunden mehr als 124.000 Kilometer jährlich zurück. Das Caritas-Team ist darum bemüht, kranke oder ältere Menschen so lange wie möglich in ihrem eigenen Zuhause zu betreuen, zu pflegen und zu unterstützen.

Bereichsleiterin Karin Thallauer betonte, dass es auch in der mobilen Hauskrankenpflege wichtig ist, einen modernen Standort mit den entsprechenden Räumlichkeiten zu haben. „Man braucht Platz für Besprechungen und Dokumentationen.“ Kainz verglich die Sozialstation mit einem Bienenstock: Das Caritas-Team schwärmt Tag für Tag aus, um Gutes zu tun – und kommt dann in die Zentrale zurück.