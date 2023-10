Jugendprojekt Kulturregion Melk: Startschuss für Streetworker

Mit Wochenstart ist die mobile Jugendarbeit in der Kulturregion Melk mit den Gemeinden Melk, Emmersdorf, Loosdorf, Dunkelsteinerwald, Schönbühel-Aggsbach und Zelking-Matzleinsdorf aktiv. Im Rahmen eines LEADER-Projektes wird sich der St. Pöltner Verein Jugend und Lebenswelt (JLW) für die kommenden beiden Jahre dem Thema widmen.

Bei einer Sozialraumanalyse jugendlicher Lebenswelten der LEADER-Region Wachau-Dunkelsteinerwald wurden insbesondere die Schulstandorte Melk und Emmersdorf untersucht. Eine der zentralen Empfehlungen dieser Analyse ist der Aufbau einer offenen Jugendarbeit, die jetzt mittels zwei Streetworkern durchgeführt werden soll. „Wir werden im öffentlichen Raum herumschwirren und den Kontakt zu den Jugendlichen suchen.Plätze aufsuchen, wo sich

Jugendliche befinden Neben Schulen wollen wir aber auch zu den Plätzen und Orten gehen, wo die Jugend ist. Sollten wir merken, dass das im Zug zwischen Loosdorf und Melk ist, gehen wir dort hin. Wir sind dabei flexibel“, erklärt JLW-Geschäftsführer Bernhard Zima. Für ihn sei es wichtig, zu Beginn Vertrauen zu den Jugendlichen aufzubauen und gemeinsam eine sinnvolle Freizeitgestaltung zu erarbeiten. Die Kosten für das Projekt belaufen sich auf 340.000 Euro, wovon 80 Prozent gefördert werden.

In Melk ist der Verein bereits seit dem Frühjahr aktiv. Bisher konnten etwa Adaptierungen bei den Öffnungszeiten im Jugendzentrum, aber auch eine Altersstrukturanpassung umgesetzt werden. Künftig sollen aber nicht nur die Brennpunkte, wie etwa der Stadtpark in den Fokus rücken, sondern auch Projektarbeit. „Es geht nicht nur um Probleme, sondern um Projekte für die nächste Zeit. Sind alle eingebunden, kann die Gemeinde nur profitieren“, erinnert Melks Bürgermeister Patrick Strobl (ÖVP) daran, dass bei den vorangegangenen Projekten etwa ein Skaterplatz entstanden ist.

Vernetzung und Austausch mit bestehenden Zentren

In Loosdorf soll eine Vernetzung und ein Austausch mit dem bestehenden Jugendzentrum erfolgen.„Wir haben ein sehr gut aufgestelltes Jugendzentrum. Die mobile Jugendarbeit soll eine Ergänzung für uns sein“, sagt Loosdorfs SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku.

Handlungsbedarf bei der Jugend in Emmersdorf ortet Bürgermeister Richard Hochratner : „Wir sind froh, wenn etwas weitergeht“. In einer ersten Befragung kam der Wunsch der Jugend nach einem überdachten Treffpunkt zum Vorschein. Generell ist es aber auch Wunsch der Gemeinde, im Rahmen des Projektes die Jugendlichen weg von den digitalen Geräten und mehr in die Natur zu bringen.

Für Schollach denkt Gemeinderätin Michaela Ahrer (ÖVP) bereits an die Zukunft. „Wir haben derzeit sehr viel Zuwachs. Wenn es möglich ist, wollen wir bereits jetzt bei uns eine Jugendarbeit etablieren und in Zukunft davon dann profitieren.“