Bereits im Frühjahr stellte der Obmann der Kleinregion Five4You, Hofamt Priels Bürgermeister Friedrich Buchberger, das Thema Alltagsradeln ganz nach oben bei der Tagesordnung. Ziel dabei ist es, sichere Wegstrecken in den Kleinregionsgemeinden Hofamt Priel, Ybbs, Persenbeug-Gottsdorf, Neumarkt und St. Martin aufzuzeigen und diese in den Alltag einzubauen. Neben der besseren Vernetzung der fünf Gemeinden soll damit auch ein Beitrag zur Reduktion des Autoverkehrs geleistet werden.

Buchberger: Viele Wege unbekannt

Vergangene Woche wurde die neue Überblickskarte im Rahmen einer Sternfahrt, die teilnehmenden Bürgermeister fuhren von ihren Gemeinden per Rad nach Ybbs, präsentiert. Neben den klassischen Radwegen werden dabei auch Wege auf verkehrsberuhigten Gemeindestraßen aufgezeigt. Diese bieten sich für den Schulweg, aber auch zum Einkaufen oder Fahrten in die Arbeit an.

„Teilweise sind diese Wege, die schnelle Verbindungen zwischen den Gemeinden bieten, wenig bekannt. Darum war es uns wichtig, diese Verbindungen aufzuzeigen“, betont Buchberger.

Zusammenarbeit mit Mobilitätsmanagement Mostviertel

Die neue Radkarte wurde in Zusammenarbeit zwischen der Kleinregion und dem Mobilitätsmanagement Mostviertel erarbeitet. Im Hinterkopf war dabei das Ziel des Landes Niederösterreich, die Wege, die mit dem Rad zurückgelegt werden, bis 2030 zu verdoppeln. „Mit der Karte möchten wir dazu einen Beitrag leisten und die Bürger gezielt einladen, die eine oder andere Verbindung im Alltag auszuprobieren“, sagt Mobilitätsmanager Zehetgruber.