Kilb plant „grünen Parkplatz“ mit E-Ladestationen

In der jüngsten Gemeinderatssitzung gaben die Mandatare grünes Licht für die Errichtung eines Parkplatzes im Alten Markt. Der neue Parkplatz samt E-Ladestationen wird hinter dem Veranstaltungszentrum K4 entstehen.

Gemeinsam mit „NÖ gestalten“ will die Gemeinde einen Parkplatz mit einem hohen Anteil an Grünflächen schaffen. Die Parkplätze selbst werden als Schotterrasen ausgeführt, damit auch ausreichend Versickerungsflächen bestehen bleiben. „Eine entsprechende Anzahl an Bäumen, Sträuchern und Grünflächen werden direkt im Zentrum eine schöne klimaverträgliche Fläche bilden“, meint Ortschef Roitner.