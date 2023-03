Manker Grün-Gemeinderat: „Verkehrskonzept klingt vielversprechend“

Das Verkehrskonzept in Mank sorgte in den vergangenen Monaten für viel Aufsehen. Neben einer 22-seitigen Petition, die der Pensionist Wolfgang Sandler in der Gemeinde einreichte (die NÖN berichtete), arbeitet die Stadt in Verbindung mit dem e5-Projekt neue Konzepte zum regionalen Verkehr in Mank aus. Bei der vergangenen Gemeinderatssitzung in Mank präsentierte Helmut Sedlmayer vom Büro „ArealConsult“ aus Wien das neue Verkehrskonzept, das in den nächsten Monaten umgesetzt wird. Die ersten Schritte werden eine Grundlagenerhebung mit Verkehrmessungen bis Sommer 2023, sowie eine Online-Umfrage mit hoher Bürgerbeteiligung, die von Freitag, 10. März, bis Montag, 10. April, läuft, sein. Zudem plant die Stadtgemeinde am Mittwoch, 3. Mai, und Donnerstag, 29. Juni, jeweils Bürgerinfoabende zu diesem Thema.

Verkehrsplanung Mank: Petition in der Kritik

Für Grün-Gemeinderat Timm Uthe ist das ein großer Schritt: „Das geplante Mobilitätskonzept klingt vielversprechend“, sagt er. Laut Uthe wurden auch bereits einige Fixpunkte des neuen Konzeptes genannt. So sollen Abstellplätze für Fahrräder ausgebaut und die Hauptachsen für Radfahrerinnen und Radfahrer gestärkt werden. „Ein wichtiger Teil ist die Bewusstseinsbildung, wie weit man in zehn Minuten zu Fuß oder mit dem Rad in Mank kommt“, betont er. Laut Sedl mayer komme man zu Fuß in zehn Minuten bereits durch den gesamten Ortskern.

