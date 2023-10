Melker Radlobby: Lob für neue Radständer

Sehr gut angenommen werden die Radständer, welche die Stadtgemeinde Melk in den vergangenen Monaten an Plätzen und neuralgischen Punkten im Stadtgebiet installiert hat. Für die Radlobby Melk ein erster wichtiger Schritt, dem weitere folgen sollen. Die Mitglieder denken dabei etwa an öffentliche Einrichtungen wie das Wachaubad, aber auch an Geschäfte und Betriebe in der Innenstadt sowie an wichtige Einrichtungen wie das neue Primärversorgungszentrum (PVZ) in der Melker Bahnhofstraße. Für die Radlobby sind Fahrradständer auch wichtiges Mittel, um den Radverkehr zu kanalisieren.

Als positives Beispiel für die Errichtung nennt Radlobby-Sprecher Christian Höller die Sparkasse. Noch Ausbaubedarf sieht man hingegen – und das seit Jahren – beim Löwenpark. „Es geht dort um die Platzierung, aktuell werden sie zu wenig angenommen. Wir suchen aber weiterhin das Gespräch mit den Verantwortlichen des Löwenparks“, gibt sich Höller zuversichtlich bald eine zufriedenstellende Lösung für alle Beteiligten zu finden.