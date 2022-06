Neues Verkehrskonzept in Ybbs: Der Verkehr der Zukunft

Werbung

Die erste Maßnahmenevaluierung für das neue Ybbser Verkehrskonzept, welches im kommenden Herbst vorgestellt werden soll, ist abgeschlossen. „Die genauen Problempunkte sind jetzt bekannt, jetzt suchen wir nach Lösungen“, erklärt Verkehrsstadtrat Gert Kratzer (ÖVP).

Oberste Priorität hat dabei der Schwerverkehr durch die Stadtgemeinde sowie generell der Verkehr entlang der B25. „Das Ziel muss sein, langfristig den Schwerverkehr in der Stadt zumindest zu minimieren.“ Besonders im Fokus ist dabei der Bereich Bürgerspitalplatz - vom Bereich Kreisverkehr bis zur Raiffeisenbank. Ob ein weiterer Kreisverkehr oder ein Kreuzungsumbau mit Ampellösung kommt, ist dabei offener Diskussionspunkt. „Die Zukunft wird das weisen. Wenn wir etwas Vernünftiges wollen, wird das aber nicht vor 2024 oder 2025 passieren“, zeigt Kratzer einen möglichen Umsetzungszeitraum.

Teil des Verkehrskonzeptes wird auch der Fußgänger- und Radverkehr in der Stadt. Dabei steht abermals die Trennwirkung der B25 zur Disposition. So fehlen laut Kratzer sichere Querungsmöglichkeiten. „Die sind derzeit in diesem Bereich überschaubar“, meint der Verkehrsstadtrat.

Anrufsammeltaxi-Pläne bereits ab Herbst

Fixer Bestandteil des Verkehrskonzeptes ist aber auch der Ausbau der E-Mobilität samt E-Tankstellen und die Installierung eines Anrufsammeltaxis in der Kleinregion Five4You, dies könnte bereits im Herbst umgesetzt sein.

Nicht aus der Diskussion herausnehmen will Kratzer die Innenstadt: „Das Verkehrskonzept gilt für alle Bereiche. Mein Ziel ist es, die Aufenthaltsqualität in Ybbs zu steigern.“ Wie das gelingen kann, wird bis zum Herbst diskutiert. Genau begutachtet wird dabei auch die aktuelle Parksituation in der Innenstadt.

