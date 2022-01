Sammeltaxi-Projekt in Region Pöchlarn: Planung geht „zu dritt“ weiter

Bei der Oktober-Sitzung der Kleinregion Nibelungenau – Pöchlarn, Erlauf, Krummnußbaum und Golling – beschäftigten sich die Gemeindevertreter mit dem Anrufsammeltaxi: Das Transportangebot soll auf neue Beine gestellt werden. Flexibler, attraktiver, „grüner“.

2019 kaufte die Stadtgemeinde Pöchlarn den Bus des Texingtaler Transportunternehmens Schröfelbauer, nachdem dieses insolvent wurde. Bis zur Insolvenzmeldung kümmerte sich die Firma für den Betrieb des Anrufsammeltaxis und den Kindergartentransport. Durch den Buskauf wurde das Mobilitätsangebot sichergestellt. Nun landete die Thematik in den einzelnen Gemeinderatssitzung zur Abstimmung. Das Ergebnis: Die Planung geht nun „zu dritt“ weiter, denn Golling stieg per einstimmigem Votum aus dem Projekt aus.

Kaufmann: „War eine klare Entscheidung dagegen“

„Es war eine ganz klare Entscheidung, die Kosten sind ausschlaggebend dafür. Und der Bus fährt ohnehin“, erläutert die Gollinger SPÖ-Ortschefin Gabriele Kaufmann gegenüber der NÖN. Anders als in Golling sehen die übrigen Mitglieder der Kleinregion Nibelungengau durchaus Bedarf für eine Neuaufstellung des Sammeltaxis.

„Es wäre toll gewesen, wenn wir das als gesamte Kleinregion angehen. Aber es ist eine demokratische Entscheidung, die wir akzeptieren müssen“, kommentiert Pöchlarns ÖVP-Stadtchef Franz Heisler den Ausstieg Gollings. Details, wie sich das Transportangebot in Zukunft gestalten wird, könne man derzeit noch nicht geben. „Wir gehen in die weitere Planung im neuen Jahr. Wichtig ist auf alle Fälle, dass wir das Angebot so gestalten, dass es auch verstärkt genutzt wird. Es kostet schließlich den Gemeinden auch etwas“, sagt Heisler. Motiviert geben sich auch seine beiden Amtskollegen aus Krummnußbaum und Erlauf.

„Dieses Projekt hat Priorität im Jahr 2022. Wir bemühen uns um bestmögliche Umsetzung“, meint Erlaufs ÖVP-Bürgermeister Franz Engelmaier. In Krummnußbaum ging der entsprechende Gemeinderatsbeschluss mehrheitlich über die Bühne. Über das grüne Licht freut sich ÖVP-Ortschef Bernhard Kerndler: „Ich unterstütze das, wir haben eine soziale Verantwortung für Personen, die nicht mobil sind und auch Verantwortung fürs Klima und die Umwelt.“