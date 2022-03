Zieht das Melker Sammeltaxi bald größere Kreise?

Im Jänner 2021 führte die Stadtgemeinde Melk im gesamten Stadtgebiet ein Anrufsammeltaxi-System ein. An insgesamt 54 Sammelstellen können Bürger seither kostengünstig durch das Stadtgebiet fahren. Anfang 2022 wurde das System evaluiert und auf ein flexibles System umgestellt, wodurch es keine fixen Abholzeiten mehr gibt. Die Bestellung erfolgt von Montag bis Freitag zwischen 8 und 18 Uhr per App oder Anruf zu den definierten Haltestellen. Bei den Haltestellen sollen in den kommenden Wochen noch weiter hinzukommen. Die Fahrten am Samstag sind seit diesem Jahr eingestellt.

Da das System derzeit gut funktioniere, soll es zukünftig auch auf die Kleinregion „Die Kulturregion“ mit den Gemeinden Dunkelsteinerwald, Emmersdorf, Loosdorf, Schollach und Schönbühel-Aggsbach ausgeweitet werden. Ein Grundsatzbeschluss dazu wurde in der jüngsten Melker Gemeinderatssitzung beschlossen.

Die Schollacher Gemeinde fasste indes den Beschluss für die Teilnahme an der Evaluierung bereits im Sommer des Vorjahres. ÖVP-Bürgermeister Walter Handl verweist darauf, dass dieses Projekt gerade für die Bewohner der ländlichen Gebiete eine Aufwertung des öffentlichen Verkehrs wäre. In Loosdorf steht man dem Anrufsammeltaxi ebenfalls positiv gegenüber, laut SPÖ-Bürgermeister Thomas Vasku sei man an einer Evaluierung „sehr interessiert“. „Man muss jedoch auch die Kosten dem Nutzen gegenüberstellen“, gibt Vasku gegenüber der NÖN zu bedenken.

Da viele Menschen auf ihre eigene Mobilität mit dem Auto großen Wert legen, müsse man ihnen den öffentlichen Verkehr „erst schmackhaft machen“. Für ÖVP-Bürgermeister Franz Penz wäre die Umsetzung des Projekts eine „sehr wichtige Sache“

