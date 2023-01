Etappen-Sanierung für das Feuerwehrhaus Albrechtsberg

Werbung

Viel Geld floss in der jüngsten Gemeinderatssitzung für die Feuerwehren in der Gemeinde. So erhält die Feuerwehr Loosdorf ein neues Vorausrüstfahrzeug, die Feuerwehr Albrechtsberg ein neues HLF-2 um knapp 380.000 Euro.

Eine weitere gute Nachricht für die Kameraden in Albrechtsberg ist der Beschluss zur Modernisierung des Feuerwehrhauses. Vor 40 Jahren errichtet, fand die letzte Renovierung vor 20 Jahren statt. In einem ersten Bauabschnitt − Start im Frühjahr − werden knapp 50.000 Euro investiert. Der Abschnitt beinhaltet die Renovierung der bestehenden WC-Anlagen und die Errichtung einer eigenen Damen-Toilette. Ebenso installiert werden neue Leitungen. „Es ist alles leider nicht mehr zeitgemäß, wir bereiten auch für den zweiten Abschnitt die Leitungen bereits vor“, erklärt Ortschef Thomas Vasku (SPÖ).

Im zweiten Bauabschnitt erfolgt dann die Errichtung eines Zubaus in Richtung Bundesstraße. Dort sollen auf der gesamten Länge die künftigen Spinde untergebracht werden, diese befinden sich aktuell in der Feuerwehrgarage. Der Umbau soll innerhalb von drei Jahren abgeschlossen sein.

