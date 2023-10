Neuer ÖBB-Tunnel bei Melk erhöht Reisetempo

Ein neuer Tunnel für die Westbahnstrecke in Melk. Die ÖBB planen die Errichtung eines neuen Tunnels entlang der neuen Westbahnstrecke im Bereich des Wachbergs. Der neue Pielachtunnel soll den aktuellen Wachbergtunnel I ersetzen und an die neuesten technischen Standards angepasst werden. Mit dem Pielachtunnel will die ÖBB-Infrastruktur AG eine neue, hochmoderne Tunnelröhre errichten, um den Nah- und Regionalverkehr zwischen Melk und Loosdorf in der Zukunft weiterhin rasch und umweltfreundlich abwickeln zu können.

Die Errichtung ist notwendig, da der aktuelle Tunnel schon etliche Jahrzehnte auf dem Buckel hat. Vor über 163 Jahren wurde der Eisenbahn-Streckenabschnitt zwischen Wien und Salzburg erstmals in Betrieb genommen. Als Verbindung zwischen Loosdorf und Melk wurde ein Eisenbahntunnel durch den Wachberg errichtet. „Auch wenn der Tunnel und die Eisenbahnanlagen über die Jahre hinweg regelmäßig instand gesetzt wurden, ist ein bedarfsorientierter ökologischer und ökonomischer Betrieb am neusten Stand der Technik langfristig nicht mehr möglich“, betont ÖBB-Sprecher Christopher Seif.

Geschwindigkeit erhöht sich auf 130km/h

Mit der Errichtung des rund 340 Meter langen neuen Pielachtunnels will die ÖBB die Voraussetzungen für einen reibungslosen Bahnbetrieb der Zukunft in der Region schaffen. Durch die moderne Schieneninfrastruktur und die neue Leit- und Sicherheitstechnologie kann zudem die Geschwindigkeit künftig von 110 km/h auf bis zu 130km/h erhöht werden.

Die Planungen für den Ausbau sind bereits gestartet, auch der Melker Gemeinderat wurde über die Arbeiten bereits informiert. So sind auf den Grundstücken in diesem Bereich Erkundungsarbeiten in Form von Bohrungen und Sondierungen vorgesehen. Auf einem Grundstück ist zudem eine Kernbohrung inklusive Ausbau mit Inklinometer sowie eine Rammsondierung vorgesehen. Daneben werden auch geringfügige Rodungsarbeiten durchgeführt.

Innerhalb der Planungen gilt ein Hauptaugenmerk auch den Auswirkungen auf die Zug-reisenden während der zwei Jahre andauernden Bauarbeiten. Das Ziel sei, so die ÖBB, diese so gering wie möglich zu halten. Der Baustart für das Mammutprojekt ist laut ÖBB für 2026 geplant, die Inbetriebnahme des neuen Tunnels auf der Westbahnstrecke soll im Jahr 2028 erfolgen.