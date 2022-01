Pöggstall: Studie soll über die Zukunft des Mandlgupfbads entscheiden

Zwei Jahre hält sie schon an, die Trockenperiode in Pöggstall. Schuld daran ist der Zustand des Mandlgupfbades: Die Investitionskosten, um die in die Jahre gekommene Anlage in den vergangenen Sommersaisonen überhaupt aufsperren zu können, waren zu hoch. Das Mandlgupfbad muss zur Gänze auf Vordermann gebracht werden. Und das ist keine billige Angelegenheit: Die Sanierung würde rund eine Million Euro kosten. Die Finanzierungsfrage ist seither die größte Hürde.

Um sich für den Erhalt der Anlage auszusprechen, wurde zuletzt die Bürgerinitiative „Mandlgupf“ gegründet. In der Vorwoche kam es zu einem gemeinsamen Termin zwischen den Mitgliedern der Initiative und dem Gemeindevorstand rund um ÖVP-Bürgermeisterin Margit Straßhofer. Die Ortschefin stellt dazu – wie bereits in den vergangenen Jahren – klar: „Wir wollen ein Freibad haben, aber von woher die eine Million kommen soll, kann uns keiner sagen.“ Seitens der Gemeinde heißt es zudem, dass bei dem Gespräch „im Bezug auf die weitere Vorgehensweise ‚Sanierung Freibad Mandlgupf‘ unterschiedliche Aspekte angesprochen und Ideen rund um das Areal aufgezeigt“ wurden: „Die Nutzung als Freizeitareal inklusive Bademöglichkeit soll im Zuge einer Machbarkeitsstudie geprüft werden.“ Nach den diesbezüglichen Entscheidungen der Pöggstaller Mandatare – nächste Woche findet die nächste Gemeinderatsstizung statt – sollen weitere Schritte gesetzt werden.

Welche Maßnahmen sich konkret die Bürgerinitiative „Mandlgupf“ wünscht, wollen die Mitglieder derzeit noch nicht verraten. Da man sich darauf einigte, bis zur Gemeinderatssitzung „keine Details an die Öffentlichkeit zu geben“, blieb die diesbezügliche NÖN-Anfrage unbeantwortet. Laut Homepage will die Initiative „gemeinsam mit der Gemeinde ein zukunftsfähiges Konzept“ zum Erhalt des Mandlgupfbades erstellen. Zum Stand 16. Jänner, 20 Uhr, sind laut eigenen Angaben 500 Unterschriften eingelangt.

