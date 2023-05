42 Seminare bei der Montessori-Werkstatt

Die Internationale Montessori-Werkstatt für pädagogische Impulse der Zeit möchte Austausch und Impulse bieten. Motto: ,,VerANTWORTung miteitander“. An vier Veranstaltungsorten wurden fünf Plenarreferate, zwei Abendveranstaltungen, drei Intensivseminare und 42 Seminare angeboten.

Daniela Krebs vom Amt der NÖ Landesregierung: ,,Mit all den vielen Facetten, die sichtbar werden können, haben sich Seminarleiter und Seminarleiterinnen sowie Referenten und Referentinnen mit ihren Fachkenntnissen eingebracht und wollen im gemeinsamen Dialog mit den Teilnehmern/Teilnehmerinnen neue Sichtweisen und Handlungsspielräume entwickeln.“

Folgende Veranstaltungsformen standen am Programm: Begleitausstellungen – Kulturelles Rahmenprogramm – Referate – Intensivseminare – Tagesseminare und Online-Formate.

Feierlich eröffnet wurde die Montessori-Werkstatt am Donnerstag mit einer interessanten Ausstellung im Turnsaal der Volksschule. Hausherrin VS-Direktorin Eva Fahrngruber konnte zahlreiche Ehrengäste, Gemeindevertreter, Eltern und Kinder begrüßen. Neben Grußworten von BE-Bürgermeister Richard Hochratner, richteten auch Bezirkshauptfrau Daniela Obleser und Landtagsabgeordnete Silke Dammerer lobende Dankesworte an das Organisationsteam rund um die Emmersdorferin Daniela Krebs von der Abteilung Kindergarten NÖ.

In einem Interview stellten die Kinder die Ehrengäste mit Fragen „Wie zeigen Sie einem Menschen, dass er wichtig für Sie ist?“ oder „Was würde Ihnen an einem Erwachsenen imponieren, wenn Sie ein Kind wären?“ spontan auf die Rhetorikprobe. Im Vorfeld haben zwei Künstler, der bekannte Kinder- und Jugendbuchautor Heinz Janisch und die Kinderbuch-Illustratorin Helga Bansch gemeinsam mit den Kindern der 3. und 4. Klasse Volksschule in Schreib- und Malworkshops intensiv gearbeitet. Das kreative Ergebnis wurde bei der Eröffnung in Form von Gedichten, Gemälden und Tanz-Choreographien den begeisterten Gästen dargebracht.

