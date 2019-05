Zum Crash kam es in Nöchling. Ein 25-Jähriger bog mit seinem Pkw von der Landstraße in einen Güterweg ein. Dabei übersah er einen herannahenden Motorradfahrer. Dieser lenkte sein Motorrad zum Ausweichmanöver.

Er streifte den Pkw und stürzte. Aufgrund einer schweren Verletzung am Fuß wurde der 56-Jährige vom Hubschrauber in die Uni-Klinik St. Pölten geflogen. Dort stellte man das Ausmaß der Verletzungen fest: Der Lenker verletzte sich so stark am Bein, dass es abgenommen werden musste. Der Pkw-Lenker wurde angezeigt, da er leicht alkoholisiert war.