Johannes versucht's nochmal: Liebessuche geht auf RTL weiter

Für den 1. Mai hat Johannes Höfinger schon konkrete Pläne. „Ich freu‘ mich schon auf das traditionelle Maibaumaufstellen“, sagt der 27-Jährige aus Weiten mit einem Lächeln. „Und natürlich auf die erste Folge von ‚Bauer sucht Frau International‘, ich bin schon sehr gespannt!“ Der Pferdebauer versucht abermals, übers Fernsehen einen Partner fürs Leben zu finden: Beim ATV-Format hat es nicht gefunkt, deshalb wird nun der Radius der Liebessuche erweitert. Höfinger ist einer der acht Kandidatinnen und Kandidaten bei der fünften Staffel von „Bauer sucht Frau International“ mit Moderatorin Inka Bause auf RTL. Und am Montag, 1. Mai, wird die erste Folge ausgestrahlt.

„Meine Freunde und meine Familie haben mich auch dieses Mal total unterstützt. Wir hatten viel Spaß bei den Dreharbeiten – ich will natürlich nicht zu viel verraten, aber es sind sogar Kandidaten mit dem Flugzeug angereist“, erzählt Höfinger.

Bei der österreichischen Kuppelshow meldeten sich über 200 Männer, die den Pferdebauern für sich gewinnen wollten. Die Entscheidung, wer ihn auf seinem Hof besuchen kommt, fiel ihm auch dieses Mal schwer: „Es war schon nervenaufreibend, auch durch die größeren Distanzen. Aber wenn jemand den Weg zu mir aufnimmt, zeigt es doch, dass er es auch ernst meint. Immerhin muss mein Partner ja dann auch seinen Lebensmittelpunkt ändern.“

Wir hatten viel Spaß bei den Dreharbeiten – ich will nicht zu viel verraten, aber es sind sogar Kandidaten mit dem Flugzeug angereist! Johannes Höfinger, Kandidat bei „Bauer sucht Frau International“

Während nächste Woche der Startschuss für „Bauer sucht Frau International“ fällt, beginnt für Höfinger noch ein zweites Abenteuer: Er stellt sich auch dieses Jahr wieder der Mister-Austria-Wahl – 2021 schaffte er es unter die Top-5. „Beim letzten Mal sind durch diesen Bewerb so tolle Freundschaften entstanden. Ich freue mich, wieder dabei zu sein“, sagt der Weitener. Sein Terminkalender – vor der ersten Kandidatur bei „Bauer sucht Frau“ habe er gar keinen gehabt, so Höfinger – ist also schon sehr voll, im Mai startet noch dazu der heimische Heurigenbetrieb. „Ach, ich hab’ mich schon daran gewöhnt, das viel los ist. Und ich mag das ja auch!“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.