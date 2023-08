Oberösterreicher putzte auf Floß die Donau von Melk bis Bratislava

Normalerweise schlägt er sich an der Technischen Universität Wien die Bücher um die Ohren. Vergangenen Donnerstag tauschte er aber Laptop und Stift gegen Floß und Ruder. Martin Parzer, gebürtiger Oberösterreicher, startete in Melk seine Floßtour auf der Donau über Klosterneuburg nach Bratislava – gemeinsam mit seinem Kollegen Tobi Gaggl. Seinem Vorhaben wohnt weniger die Reiselust sondern mehr der Umweltgedanke inne. Denn die Intention hinter seiner Tour ist nämlich das Müllsammeln.

Unter dem Namen „Müll Fluderer“ putzt er alle zehn Kilometer an das Donauufer gespülten Müll weg. Dies dient auch einer anschließenden Datenerhebung, woraus ein Bericht über die Müllverschmutzung an der Donau resultieren soll, den er im Zuge eines Kunstprojekts an der Universität für angewandte Kunst zusammenträgt. Gestartet hat er das Projekt auf eigene Faust: „Ich will damit einfach zeigen, dass man in Zeiten, wo es Krisen wie Corona oder den Russland-Ukraine-Krieg gibt, nicht vergessen sollte, dass die Natur eine unserer größten Schätze ist“, schilderte er seinen Beweggrund gegenüber der NÖN. Gleichzeitig möchte er an die Schönheit der Donau erinnern.

In vier Tagen bis ins slowakische Bratislava

Schon zu Pfingsten ruderte er von Passau nach Melk. Dafür habe er rund zehn Tage gebraucht: „Ich hab mir damals Donaukarten ausgedruckt, mit der Schifffahrtsbehörde Rücksprache gehalten und mein Floß auf Fahrtauglichkeit prüfen lassen“, erzählt er. Selbige Vorbereitungen traf er auch dieses mal wieder. Der Unterschied: Von Melk nach Bratislava würde er voraussichtlich nur vier Tage brauchen.

Von Melk aus gings nach Bratislava. Foto: Südwind, Stefanie Marek

Besonderes Highlight seiner Reise sollte auch die Kooperation mit dem Schwimmverein Donaukanal in Wien werden. Die Mitgliederinnen und Mitglieder des Vereins seien ein Stück weit mit ihm mitgeschwommen: „Das ist ein coole Sache“, weiß der 29-jährige.

Unterstützt wird die Aktion von der zivilgesellschaftlichen Organisation „Südwind“ aus Wien, die im Zuge ihrer Initiative „Rebels of Change“ Projekte von jungen Menschen fördert, die sich für die Umwelt einsetzen. Sie trugen mit einer Finanzspritze zum erfolgreichen Bau des Floßes bei, welches Parzer selbst machte.