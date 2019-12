Das viel zitierte „Miteinander“ der ÖVP erreicht die Gemeinde Münichreith-Laimbach. Die VP-nahe „Bürgerliste Aktiv Münichreith-Laimbach“ geht gemeinsame Wege mit der VP-Fraktion.

„Wir wollen unsere Kräfte bündeln. Die Idee kam erstmals auf, als ich Anfang des Jahres Vizebürgermeister wurde“, berichtet Karl Reithner (Bürgerliste Aktiv). Er steht auf dem Listenplatz Nummer eins, Michael Weißgram (ÖVP) besetzt den zweiten Platz.

Diese Entwicklung könnte am Gemeinderatswahlsonntag Ende Jänner für Überraschungen sorgen. Denn die verbreiterte VP-Front soll laut Reithner im einwohnerstärkeren Teil der Gemeinde, Münichreith, punkten – und könnte damit sogar den Ortschef stellen. „Das will ich aber noch nicht in den Mund nehmen. Es kann theoretisch passieren“, meint Reithner.

Laut dem Vizebürgermeister gibt es innerhalb der zusammengelegten Kommune immer wieder Diskussionen zwischen Münichreith und Laimbach. „Und Laimbach hat bei den Wahlen immer von der Uneinigkeit der Münichreither profitiert. Gemeinsam treten wir jetzt stark auf“, spekuliert Reithner auf eine Trendwende.

Aussichten, die dem amtierenden Bürgermeister Josef Riegler (Heimatliste Laimbach) naturgemäß nicht besonders gefallen. Auf NÖN-Anfrage wollte er sich zu der VP-Fusion nicht äußern. Für einen Kommentar zu seinem Team und seinen Wahlzielen für die Gemeinderatswahl sei es „noch zu früh“.