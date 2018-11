Dass der Wolf durch das südliche Waldviertel streift, ist durch Augenzeugen und Wildkamera-Aufnahmen bereits bewiesen.

Jetzt konnte erstmals ein Wolfsriss nachgewiesen werden: Ende Oktober fanden Jäger einen Rehkadaver in der Region um Münichreith-Laimbach. Wie sich nach der Laboranalyse zeigt, erlegte ein Wolf das Wild. „Um festzustellen, ob es sich um einen Wolfsriss handelt, muss man schnell zur Beute. Sobald sich etwa ein Fuchs an den Resten gütlich tut, ist ein DNA-Test nicht mehr möglich“, erläutert Bezirksjägermeister Bernhard Egger. Im Frühjahr wurden die ersten Wölfe in Raxendorf, Weiten und Münichreith-Laimbach beobachtet. Wie Egger erzählt, kam es vor Kurzem zu einer weiteren Sichtung in Münichreith: „Das Tier überquerte frühmorgens eine Straße.“

Landwirte fordern klare Regeln

„Meister Isegrim“ war auch bei der vergangenen Kammervollversammlung der Bezirksbauernkammer Melk Thema. Die Landwirte fordern klare Regeln im Umgang mit dem Tier: In einer Resolution wird festgehalten, dass es sich bei dem Wolf „um ein Tier handelt, das nach 150 Jahren wieder in die Region eindringt und sowohl die Weidehaltung gefährdet als auch enormes Tierleid verursacht“. Wirtschaftliche Schäden durch Wölfe dürfen also nicht nur auf die Berufsgruppe der Landwirte abgewälzt werden – die Gesellschaft soll hierbei gänzlich zum Tragen kommen.

Das Argument, dass die Tiere eben ein natürliches Berufsrisiko für Landwirte sind, lässt Kammerobmann und Hürms VP-Bürgermeister Johannes Zuser so nicht gelten: „Wenn Österreich den Wolf willkommen heißt, ist es nur fair, wenn jeder Verantwortung dafür übernimmt.“