Der Laimbacher FF-Kommandant Karl Plutsch warf überraschend das Handtuch: Nicht nur seine Funktion als Kommandant, sondern auch jene als Unterabschnittsfeuerwehrkommandant steht nun zur Verfügung.

„Mir wurde einfach die Belastung zu viel, beruflich und familiär. Dazu kommen aber noch interne Probleme bei den Laimbacher Florianis, die mich zu diesem Schritt veranlassten“, erklärt der 49-Jährige. So kam es laut Plutsch zu Unstimmigkeiten über einen von der Gemeinde errichteten Zubau beim Feuerwehrhaus bezüglich der Nutzung beim Feuerwehrfest.

„Und auch wegen des Ankaufs eines neuen Einsatzfahrzeuges kam es zu massiven Unterstellungen“, ist der Ex-Kommandant enttäuscht und schickt hinterher: „Bei der Suche nach einem Nachfolger werde ich mich auf keinen Fall beteiligen.“ Sein Stellvertreter Reinhard Rapolter steht dafür nicht zur Verfügung – aus beruflichen Gründen: „Ich bleibe aber bis zum Ende der Funktionsperiode 2021 Stellvertreter.“

Ein wenig überrascht war Ortschef Josef Riegler vom Rücktritt: „Plutsch hat seine Sache sehr gut erledigt. Da er nur mehr fallweise in Laimbach wohnt, sondern größtenteils bei seiner Familie in Wien, ist dieser Schritt aber nachvollziehbar.“ Und Riegler weiter: „Ich mische mich nicht in interne Feuerwehrbelange ein. Der nächste Schritt ist die Festlegung eines Wahltermins, einen Kandidaten muss sich die FF selber suchen.“

Abschnittskommandant Hermann Mühlbacher erklärt zur Causa: „Jetzt müssen wir im Unterabschnitt auf das Wahlergebnis von Laimbach warten, dann kann hier eine Wahl durchgeführt werden.“