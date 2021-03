Knapp 30 Jahre – von 1988 bis 2017 – engagierte sich der FC Kaiserbier, eine Hobby-Fußballmannschaft, karitativ in der Region. „420.000 Euro wurden dank der Kaiserbier-Aktivitäten gespendet“, lässt der ehemalige Obmann Franz Weiß die Zeit Revue passieren. Trotz des „Schlusspfiffs“ für den Verein folgt der Münichreith-Laimbacher aber immer noch seiner sozialen Ader. Im Jahr 1993 schaffte er sich mehrere Telefonwertkarten – die Mannschaft des FC Kaiserbier ist darauf abgebildet – an. Im Rahmen einer Versteigerung hatten Interessierte die Möglichkeit, eine dieser handlichen Raritäten zu ersteigern.

„Mein Posting wurde zwar fleißig geteilt, aber allzu viele haben sich leider nicht gemeldet. Karl Mayer war mit 100 Euro der Bestbieter – er legte aber noch 50 Euro drauf“, berichtet Weiß. Beim nächsten Mal wolle er die Versteigerungsaktion „anders aufziehen“, denn er hat noch Kaiserbier-Telefonwertkarten zuhause. Die 150 Euro kommen der Tierhilfe Hollabrunn zugute – zu dieser Organisation hat Weiß nämlich eine besondere Beziehung.

„Vor drei Jahren war ein schwarzer Hund immer wieder in Münichreith unterwegs. Ich hab‘ ihn fotografiert und nachgeforscht, ob denn der Hund von seinen Besitzern gesucht wird“, erzählt er. Gemeldet hat sich niemand – die Tierhilfe Hollabrunn hat den Hund schließlich gefangen und ins Tierheim in Krems gebracht. Zuletzt gab es doch noch ein Happy End für den kleinen Streuner.

„Es hat sich herausgestellt, dass der Hund schon eineinhalb Jahre vermisst wurde – und zwar in Tschechien!“, erläutert Weiß. Über 106 Kilometer hatte das Tier zurückgelegt. „Ich hatte richtige Ganslhaut, als ‚Pepi‘ – so hieß der Kleine, ich hab’ ihn damals immer ‚Burli’ oder ‚Wasti’ genannt, – abgeholt wurde“, sagt er und betont, dass die Erlöse aus den nächsten Versteigerungen wieder an die Tierhilfe Hollabrunn gehen werden.