Groß ist der Ärger von Imker Franz Gruber aus Kollmitzberg über die heimische Landwirtschaft. Zu viele Spritzmittel sowie abgemähte Grünstreifen bringen nämlich seine Bienen in Bedrängnis. „Ich beobachte die Situation schon länger, es wird alles niedergespritzt. Alleine im vergangenen Jahr habe ich zehn Bienenstöcke verloren“, beklagt sich Gruber.

Hauptschuldige sind für ihn die Bauern, die seiner Ansicht nach keine Rücksicht auf die Bienen nehmen. „Die umliegenden Christbaum-Bauern haben alleine im Mai bisher achtmal gespritzt. Zwischen den Bäumen wächst nicht einmal mehr Gras. Nur eine halbe Stunde nach der letzten Aktion fand ich wieder tote Bienen“, meint Gruber, der selbst Christbäume anbaut. Ohne Spritzmittel, wie er gegenüber der NÖN betont.

Ein Dorn im Auge sind ihm aber auch die abgemähten Grüngürtel: „Diese sind für die Bienen enorm wichtig. Wie sollen die Lebewesen da überleben?“

privat

Bauernkammer-Obmann Johannes Zuser kennt die Diskussionen zwischen Imkern und den Landwirten. Er betont, dass die Bauern bemüht sind, mit den Imkern zusammenzuarbeiten: „Wir tragen viel dazu bei, dass die Bienen auch Nahrung finden.“

Angesprochen auf den Vorwurf von zu hohem Einsatz an Spritzmitteln verweist Zuser auf die gesetzlichen Vorgaben. „Die konkreten Probleme vor Ort müssen wir uns genau anschauen. Die Bauern wissen aber genau, was sie dürfen und was nicht“, erklärt Zuser.

Der Kammer-Obmann weiß aber auch, dass die Bauern derzeit gerade gegen den von NGO geschürten Ruf als „Bienentöter“ kämpfen müssen. Für Zuser ein Widerspruch: „Einerseits wollen die NGOs Ernährungssicherheit durch heimische Lebensmittel, andererseits fordern sie noch strengere Auflagen beim Pflanzenschutz. Damit gefährden wir unsere Ernährungs-Souveränität.“ Er verweist auch auf den schweren Kampf der Landwirte gegen Schädlinge und die damit drohenden Ernteausfälle.