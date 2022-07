Nach 30 Jahren ein Neuer im Bürgermeistersessel

Werbung ÖVP Anzeige ideenreich niederösterreich. Sei dabei!

Bürgermeister Josef Riegler (Heimatliste Laimbach) blickt nach 30 Jahren auf sein Wirken zurück. Riegler feierte im April seinen 70. Geburtstag – und kündigte dabei im Rahmen der Feierlichkeiten seinen Rücktritt an (die NÖN berichtete).

„Von der ersten Minute gab es für mich kein Laimbach und kein Münichreith, sondern nur ein Münichreith-Laimbach. Obwohl es sicherlich manchmal nicht leicht war, wurden zwischen den beiden Orten Probleme erörtert, angegangen und gelöst. Das war mir sehr wichtig“, betont Riegler. Vor 51 Jahren, im Zuge der großen Gemeindezusammenlegung, wurde aus den Gemeinden Münichreith und Laimbach eine. 20 Jahre später, im Jahr 1990, betrat Riegler erstmals das Polit-Parkett – und schaffte es dabei auf Anhieb zum Bürgermeister der Gemeinde im Südlichen Waldviertel. „Gleich von Anbeginn war Kernpunkt im gesamten Gemeindegebiet der Kanalbau, der mich bis heute verfolgte.“ „Und die Abwasserbeseitigung wird auch mich begleiten, denn jetzt fallen die ersten Reparaturen an“, ergänzt sogleich der neue Bürgermeister Jürgen Fellnhofer. Durch den Rücktritt von Josef Riegler als Bürgermeister wurde am vergangenen Freitag im Sitzungssaal die Wahl sowie eine Ergänzungswahl durchgeführt. Mandatsverteilung: Heimatliste Laimbach zehn Sitze, ÖVP sieben Sitze und SPÖ zwei Sitze. Bei der Wahl wurden von den 19 anwesenden Gemeinderäten 19 Stimmen abgegeben, davon waren 17 gültig und zwei ungültig. Auf Jürgen Fellnhofer (Heimatliste Laimbach) entfielen 17 Stimmen, damit ist er der neue Ortschef.

Sicherlich den größten Erfolg der Heimatliste Laimbach gab es bei den Gemeinderatswahlen 2020, als diese mit zehn Mandaten (von 19) in den Gemeinderat einzog. Obwohl man hier auch den Vize stellen hätte können, wurde Michael Weissgram (ÖVP) gewählt. „Ein Zeichen des guten Miteinanders“, zieht Riegler Bilanz.

Mit einigen Großprojekten seiner Zeit kann Riegler noch aufwarten: „Bauvorhaben wie die Umfahrung in Münichreith, die Sicherheit der Bevölkerung durch die Blaulichtorganisationen und vieles andere waren mir große Anliegen.“ Auf eines ist er besonders stolz: ,,Es wurde immer zum Wohle der Bevölkerung gearbeitet. Und das soll auch weiterhin so sein.“

Weitere: Neuerungen durch die Wahl: Bei der Ergänzungswahl rück te Reinhard Rapolter (Heimatliste Laimbach) in den Gemeindevorstand nach, Daniela Eder-Ennengl (Heimatliste Laimbach) in den Prüfungsausschuss. Personelle Veränderungen gab es auch in einigen Ausschüssen. Der zurückgetretene Bürgermeister Josef Riegler verbleibt vorläufig im Gemeinderat.

