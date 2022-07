Neu-Ortschef Fellnhofer: „Will für Gemeinde und die Bewohner da sein“

Werbung

Der neue Bürgermeister Jürgen Fellnhofer wurde im Jahre 1975 geboren und ist in Laimbach aufgewachsen. Nach der Lehre als Betriebselektriker und Maschinenschlosser entschloss er sich, nach Wien zum Neubau des Donaukraftwerkes Freudenau zu wechseln. Nach verschiedenen Aus- und Weiterbildungen übersiedelte er im Jahre 2010 zurück nach Münichreith-Laimbach und übernahm den Familienbetrieb (Versicherungsmakler und Finanzdienstleistung). In diesem Jahr startete er auch politisch durch.

„Es gab und gibt für mich immer nur eine Gemeinde. Und da will ich was für diese und für die Bewohner tun.“

Jürgen Fellnhofer

Er kam mit der Heimatliste Laimbach in den Gemeinderat. Im Jahre 2020 kletterte in der Karriereleiter eine Stufe höher und wurde zum geschäftsführenden Gemeinderat und am 1. Juli 2022 zum Bürgermeister gewählt. Eines stellt Fellnhofer fest: „Es gab und gibt für mich immer nur eine Gemeinde. Und da will ich was für diese und für die Bewohner tun.“ Die laufenden Projekte sollen weitergeführt werden, der Fünf-Jahres-Plan als Ziel: „Es ist unsere Aufgabe, zu schauen, was ist machbar, realisierbar und vor allem finanzierbar.“

So nennt er hier etwa die Erstellung eines Leitungskatasters in Münichreith und Laimbach (laufendes Projekt) und die Trinkwasserversorgung (Quellenfassungen). Fellnhofer: „Wir sind bei kommunalen Projekten gut aufgestellt und werden diese weiterführen.“

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.