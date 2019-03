Polit-Rochade in der Gemeinde Münichreith-Laimbach: Der bisherige Vizebürgermeister Johann Kummer (ÖVP Münichreith) erklärte Mitte Februar aus gesundheitlichen Gründen seinen Rücktritt.

„Ich bedanke mich der Bevölkerung von Münichreith-Laimbach auf das Herzlichste für das Vertrauen, das sie mir in den Jahren entgegengebracht hat. Ein besonderer Dank gilt dem Bürgermeister und dem Gemeinderat für die hervorragende Zusammenarbeit“, wünschte Kummer auch seinem Nachfolger alles Gute. Dieser steht nämlich schon fest: Münichreith-Laimbachs neuer Vize ist Karl Reithner.

Viele Projekte geplant

Seit 2015 ist der mittlerweile pensionierte Polizist als geschäftsführender Gemeinderat der Bürgerliste Aktiv Münichreith-Laimbach in der Kommunalpolitik aktiv. Der frischgebackene Vizebürgermeister möchte sich so schnell wie möglich in sein neues Amt einarbeiten. „Damit wir bald voll im Einsatz für die Bevölkerung sein können“, meint Reithner.

Zu tun gibt es laut dem neuen Vize viel: Diverse Straßensanierungsprojekte im Gemeindegebiet oder auch die Anschaffung eines neuen Fahrzeuges für die Feuerwehr Laimbach stehen an. „Das sind zwar keine Großprojekte, aber Kleintier macht bekanntlich auch Mist“, merkt Reithner mit einem Augenzwinkern an.

Der freigewordene Sitz im Vorstand wurde von Johann Lintner (ÖVP Münichreith) nachbesetzt. In den Gemeinderat rückte Erich Lahmer (ÖVP Münichreith) nach.