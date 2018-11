Prinzipiell findet Monika Pichler es toll, dass ihre Kleinen während des Kindergartens oft in den Wald gehen. Die gebürtige Melkerin, die mit ihrer Familie in Weiten wohnt, spaziert selbst gerne mit ihren Kindern durch die Natur im südlichen Waldviertel.

Seitdem Wildkameraaufzeichnungen und ein DNA-Test an einem Rehkadaver in Münichreith-Laimbach die Präsenz des Wolfes in der Region bestätigen, bereitet ihr die Vorstellung von Kindern im Wald Unbehagen.

„Kinder sind doch leichte Beute“

„Ich weiß, dass Wölfe eigentlich scheu sind, aber Kinder sind doch leichte Beute. Ich frage mich, warum uns die Gemeinde über solche Dinge nicht in Kenntnis setzt“, fragt sich die junge Mutter, die durch die NÖN von den Sichtungen und dem Riss erfuhr. „Muss denn erst etwas passieren?“

Für Weitens VP-Bürgermeister Franz Höfinger ist klar: Wenn die Bevölkerung das wünscht, informiert die Gemeinde über den Wolf. „Bei uns gab es bislang zwar nur vereinzelte Sichtungen, aber wenn die Nachfrage da ist, werden wir dem natürlich nachgehen.“

Anders sieht das Josef Riegler, Ortschef (Heimatliste Laimbach) von Münichreith-Laimbach. „Von Wolfssichtungen oder eben vom Wolfsriss bei uns erfuhren wir auch erst über die NÖN“, argumentiert er. Riegler zählt das auch nicht zur Aufgabe der Kommune: „Ich bin der Meinung, dass wir dies vonseiten der Gemeinde nicht extra veröffentlichen müssen, da das eine landesweite Sache ist und ohnehin durch die Medien geschieht.“