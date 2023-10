„Randhartinger-Serenade“ lässt den Ruprechtshofner Festsaal erklingen

Im Rahmen der „Serenadenkonzerte des Landes Niederösterreich“, der ältesten, durchgehend existierenden Konzertreihe des Bundeslandes, wird vom 1. September bis 29. Oktober 2023 „Musik am Ursprung“ an zehn, mit berühmten Musikerpersönlichkeiten verknüpften Schauplätzen in Niederösterreich geboten.

Im Oktober kommt diese Reihe in den Bezirk Melk – genauer gesagt nach Ruprechtshofen. Am Sonntag, 8. Oktober beginnt die „Randhartinger-Serenade“ um 17 Uhr.

Das Konzert ist von und mit Tenor Michael Schade, ein deutschkanadischer Gesangspädagoge, Opern- und Liedsänger sowie künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktage Stift Melk. Begleitet wird er von der niederösterreichischen Sopranistin Anja Mittermüller – sowie von Pianist Justus Zeyen am Klavier.