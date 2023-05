Die Stadtkapelle Melk trat letzte Woche in Grafenwörth bei der diesjährigen Konzertwertung in der Stufe C an. Mit dem Pflichtstück „The magic Mountain“ von Otto M. Schwarz und dem Selbstwahlstück „New York Ouvertüre“ von Vlak Kees durften sich die Melker Musiker um Günter Sonnberger, Daniela Pinter und Jürgen Nesyba über großartige 92,92 Punkte freuen.

