Lange ist er her, der letzte Konzertbesuch. Die Coronakrise sorgt dafür, dass die Boxen stumm und die Bühne dunkel bleiben: An Live-Musik, Tanzen in den Publikumsreihen und kalten Getränken zwischendurch ist derzeit noch nicht zu denken.

Das ist Christian und Susanne Falk vom Pöchlarner WiewerK ein Dorn im Auge - deshalb gründeten sie den Verein "Echt Kultur" und stellten ein Online-Festival auf die Beine. Kurz: Musiker spielen live, online gibt es das Konzert dann zu sehen. „Wir wollen mit diesem Projekt zur Rettung der Live-Kulturszene beitragen. Kultur und Musik ist absolut freuderelevant. Es gibt unglaublich viele tolle und leidenschaftliche Künstler - das muss man zeigen", erläutern die beiden ihre Beweggründe.

Mehr Infos zum Verein und die ersten vier Konzerte finden Musikbegeisterte unter www.echtkultur.at.

