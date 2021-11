Barocktage Stift Melk ziehen zu Pfingsten 2022 nach "Eng(el)land"

Als Inspiration zum Thema diente Schade ("Die Magie der englischen Barockmusik hat mich mit ihrer Theatralik und ihrer lyrischen Art schon seit jeher fasziniert") ein Gemälde mit der allegorischen Darstellung im Stift Melk, das mit dem gleichnamigen Schriftzug versehen ist. Die Neugestaltung der Beziehung zwischen der EU und dem Vereinigten Königreich stellt einen aktuellen Aspekt dar.

Von 3. bis 6. Juni 2022 sind in insgesamt 16 Konzerten wieder internationale Stars der Alten Musik im "schönsten Stift der Welt" (Schade) zu Gast, darunter der Concentus Musicus unter der Leitung von Stefan Gottfried als Residenzorchester, The Tallis Scholars, die lautten compagney Berlin, die Accademia del Piacere, der Lautenist Luca Pianca, die Blockflötistin Dorothee Oberlinger, der Pianist Paul Gulda, das Agnes Palmisano Trio, die Sängerin Lena Kuchling und Georg Buxhofer (E-Bass). Auch Schade selbst wirkt an zwei Konzerten mit.

Den Auftakt bildet eine semikonzertante, von Alexander Hauer inszenierte Aufführung von Henry Purcells Oper "Dido und Aeneas" in der Stiftskirche. Mit Spezialformaten wie der Konzertreihe "OffRoad Barock" oder dem Medienprojekt "baroXmedia" baut das Festival Brücken in die Gegenwart. Zudem erfährt der Internationale Johann-Heinrich-Schmelzer-Wettbewerb seine zehnte Auflage. Kooperationen gibt es mit der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien sowie mit der Fachhochschule St. Pölten (Digital Design). Im Vorfeld werden wieder "Barocktage für Kinder" angeboten (1. und 2. Juni).

www.barocktagemelk.at