Manker Beserlpark im Festival-Bann

Ende Juli (27. bis 29. Juli) findet im Manker Beserlpark das beliebte Beserlpark-Festival statt. Regionale, nationale und internationale Bands der unterschiedlichsten Genres werden wieder die mittlerweile fast berühmte Holzbühne im Beserlpark bespielen. Musikalische und künstlerische Grenzen gibt es wie jedes Jahr keine: von Rock und Pop über Funk und Rap bis hin zu Jazz und World-Music.

Ein Blick auf die Künstlerinnen und Künstler zeigt das breite Potpourri an musikalischen Genres. Mit Oehl gastiert eine der wohl aktuell spannendsten Bands des Landes in Mank. Nach einer Stadion-Tour mit Herbert Grönemeyer zeigt die Band nun im Beserlpark ihr Talent.

Nicht weniger spannend ist das oberösterreichische Musik-Talent Uche Yara. Die erst 20-jährige Gitarristin und Sängerin hat schon vor und mit Bilderbuch auf der Bühne gestanden und begeistert mit Musikalität, Bühnenpräsenz und Energie. Bei Elektro Guzzi wird wohl keiner der Besucherinnen und Besucher ruhig stehen können. In klassischer Besetzung mit Bass, Schlagzeug und Gitarre bringen die drei Wiener etwas auf die Bühne, das man sonst nie hört und spürt: analogen Techno. Blaqrock aus Chicago erinnern mit ihrem wilden Crossover-Mix gleichzeitig an „Rage against the machine“ und die Gorillaz. Auch die Musiker der Abel Marton Nagy's Cosmos Band bedienen sich der unterschiedlichsten Genres – von Jazz, Fusion bis hin zu Pop, Rock und Elektronic.

Auch Bands aus der Region haben natürlich Platz im Line Up gefunden: Bei der vielköpfigen Funk-Band I-REEN groovt nicht nur ein Ex-Beserlpark-Präsident am Bass, Sängerinnen und Musiker sind ebenfalls aus der Region. Die gebürtige Steinakirchnerin Verena Koppensteiner wird mit ihrem Solo-Projekt Ivery auf der Bühne im Beserlpark stehen. Der Melker Musiker Jakob Kammerer widmet sich mit seinem Projekt Knecht Albrecht dem Rap-Genre. Übrigens: nicht nur den großen Kulturinteressierten wird wieder jede Menge geboten, sondern auch den kleinen: denn beim Kindernachmittag am Samstag verwandelt sich der Park in ein Spieleparadies mit Zauberkunst, Musik und Workshops. Tickets: Die Vorverkaufskarten für das Festival gibt es ausschließlich über das österreichische Ticket-Unternehmen NTRY.at.Siehe www.ntry.at/beserlparkfestival28.