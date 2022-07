Top-Stars im Beserlpark

Werbung

Es wird wieder getanzt, Musik gehört und die einzigartige Atmosphäre im Manker Kulturpark genossen. Zum 27. Mal findet von 28. bis 30. Juli – nach zweijähriger Pause – das Beserlpark-Festival statt. Und das Line-Up lässt sich sehen: Am Donnerstag treffen sich Künstlerinnen und Künstler aus der Region am „Local Day“ auf der großen Festivalbühne. Darunter das Powerrock-Trio „Still Shine“ mit Ex-Beserlpark-Präsident Martin Mondl am Bass. Die „Jesters“ begeistern ebenso mit ihren tanzbaren Rhythmen und funkigen Melodien das Publikum und präsentieren auch gleich ihr neues Album „Beavel“, die NÖN berichtete. Für Rockfans aus Mank haben die Veranstalterinnen und Veranstalter des Festivals auch eine Überraschung: Die Rockband June aus Mank steht erstmalig wieder zusammen auf einer Bühne und gibt ihr Reunion-Konzert.

Cari Cari als Headliner

Headliner am Freitag sind Cari Cari, sie gehören zu den derzeit spannendsten Live-Bands des Landes: Drummerin Stephanie Widmer und Gitarrist Alexander Köck spielen hypnotischen Indie-Pop-Rock mit 60s-Flair. Und auch 5KHD begeistern am Freitag mit ihrem Avantgard-Pop.

Am Samstag kommen Elektro-Fans voll auf ihre Kosten. Karmic ist eine Los Angeles stammende Elektro-Pop Band. Bei Tanga Elektra kombinieren zwei deutsche Brüder Funk, Soul und Elektronik - mit Drums, Loopstation, Violine und Keyboard.

Aber nicht nur Kulturinteressierten wird jede Menge geboten, sondern auch den Kleinen: Am Kindernachmittag, der am Samstag stattfindet, verwandelt sich der Park in ein Spieleparadies mit Musik und diversen Bastelstationen. In diesem Jahr steht der Nachmittag unter dem Motto „Die 4 Elemente“. Musik für große und kleine Besucherinnen und Besucher gibt es dabei von „Brennholz Rocks“.

Keine Nachrichten aus Melk mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.