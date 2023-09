Helene Fischer erfüllt Traum von Laura aus Ybbs

Der Traum von vielen Fans ist für Laura aus Ybbs wahr geworden. Sie durfte gemeinsam mit Helene Fischer in der Wiener Stadthalle „Atemlos“ vor einem Publikum mit mehreren tausend Zuschauerinnen und Zuschauern singen.

Mit ihren neun Jahren ist sie schon lange ein großer Fan von Helene. Die Leidenschaft zur Musik und insbesondere zu Schlager teilt sie gemeinsam mit ihrer gesamten Familie, ganz besonders mit ihrer Mama Irene Schachenhofer.

Doch wie ist es dazu gekommen, dass Laura oben stehen durfte mit Helene Fischer? Noch bevor sie mit ihrer Oma und Mama zusammen aufs Konzert gefahren ist, hat Laura sich zu Hause zum Tisch gesetzt und ein Plakat nur für Helene gebastelt. Auf der einen Seite des Plakates hat Laura darauf geschrieben „Helene, you are the best“ und auf der anderen Seite stand „Helene, ich möchte mit dir singen“. Die drei sind extra schon früh genug da gewesen, um ganz vorne einen Platz zu ergattern. Helene erblickte Laura in der Menge und sprach sie auf ihr Plakat an.

Der Moment war gekommen und der Schlagerstar beugte sich nach vorne und bat Laura, zu ihr auf die Bühne zu kommen. Ohne zu überlegen ergriff Laura diese einmalige Chance und hüpfte zu Helene Fischer aufs Podium.

„Als Laura nach oben gegangen ist, war ich total stolz und so begeistert, dass sie auch diesen Mut dazu hatte. „Ich war selbst total nervös und hab sehr viel gezittert“, beschreibt Schachenhofer diesen Augenblick. Laura wird diesen Moment auch nie vergessen. „Es war einfach extrem cool auf dieser Bühne zu stehen, aber als ich raufgegangen bin, habe ich schon etwas gezittert“ sagt Laura selbst über ihren Auftritt.