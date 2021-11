Melk: Wie es Lepoldinger seit 90 Jahren schafft, "in" zu bleiben

NÖN: Ferdinand Leopoldinger nahm 1931 in Melk sein Handwerk als Schuster auf, der Betrieb avancierte in den 80er-Jahren zur Top-Adresse für Skischuhe. Seit Ende der 1990er-Jahre steht der Name Leopoldinger für Mode. Wie kam es dazu?

Doris Leopoldinger: Als Unternehmer muss man sich den Zeiten anpassen und neue Wege gehen. Das Internet, die Online-Shops, aber auch die großen Sportmarktzentren machten es für „kleine Fachbetriebe“ nicht unbedingt leichter und somit sahen wir uns auch gezwungen, unser Markenumfeld zu ändern. Das Hochwasser von 2002 besiegelte schließlich den weiteren Weg, nachdem die Sportartikelabteilung dem Wasser zum Opfer gefallen war. Es wurden die Räumlichkeiten mit Nähmaschinen bestückt und die Idee für die Rockmanufaktur war geboren.

Dort werden Röcke und Kleider entworfen und genäht. Ihre Antwort auf Stangenware und Fast Fashion, also der billigen Produktion von meist minderwertiger Kleidung?

Laura Tremmel: In Österreich erdacht und in Österreich gemacht stehen sie für unsere Überzeugung, dass jede Frau das Lieblingsteil braucht. Ein Kleidungsstück, das in keiner Garderobe fehlen darf, in jeden Koffer passt und – je nachdem, von welchen Accessoires es begleitet wird, viele Gesichter hat. Umso besser, wenn man dieses wertvolle Stück bei uns regional kaufen kann. Die Idee dazu hatte meine Mutter, die Rockmanufaktur wurde sukzessiv immer durch neue Schnitte und Stoffe ergänzt und erweitert. Unsere Kunden im In- und Ausland schätzen dieses individuelle Kleidungsstück sehr und sind mittlerweile richtige Fans.

Der billigste Rock Ihrer Herbst/Winter-Kollektion der Rockmanufaktor kostet knapp 250 Euro. Warum sollte man sich den kaufen?

Leopoldinger: Unsere Idee war es, ein Kleidungsstück zu entwerfen, welches eben nicht nur praktisch ist, sondern auch einen individuellen Charakter hat und auch den Charakter der Trägerin unterstreicht. Uns ist es auch wichtig, dass unsere verarbeiteten Materialien von höchster Qualität zeugen und wir unsere Kleider und Röcke an unserem Standort in Melk selbst zeichnen, zuschneiden und vernähen. Daher ist es auch klar, dass der Preis ein anderer ist als bei großen Ketten, welche in Fernost produzieren lassen und auch minderwertige Stoffqualitäten verwenden.

Frau Leopoldinger, wie geht’s Ihnen damit, dass die Tochter nun die Chefin ist?

Leopoldinger: Am Anfang war es sicherlich eine Umstellung und auch eine Veränderung, wenn die Tochter nach so langer Zeit wieder zurück nach Hause kommt. Aber wir alle freuen uns wirklich sehr, dass sich Laura doch entschieden hat unseren Betrieb in der vierten Generation fortzuführen und mit so viel Freude und Elan dabei ist.

Frau Tremmel, war für Sie klar, dass Sie einmal das Geschäft übernehmen?

Laura Tremmel: Ich bin von klein auf dabei gewesen und konnte somit schon sehr früh viel Erfahrung sammeln. Als Jugendliche möchtest du aber zuerst aus deiner Heimatstadt hinaus und die Welt entdecken, in andere Firmen hinein schnuppern. Da merkt man doch plötzlich, dass nicht alles woanders besser ist, sondern schätzt das Seinige umso mehr.

Während der Lockdowns im Vorjahr nutzten Sie die Krise, um einen Onlineshop einzurichten. So etwas kennt man vor allem von großen Modeketten – wie schwer ist es für einen kleinen Fachhandel, so etwas zu betreiben?

Tremmel: „Gar Nicht“ wäre jetzt gelogen, es ist natürlich mit Aufwand verbunden, daher fokussieren wir uns auch in unserem Webshop nur auf eine Produktgruppe, nämlich auf unsere handgemachten Kleider und Röcke. Durch die eben genannten Lockdowns konnten wir allerdings via Social Media nicht nur unsere Reichweite erhöhen, sondern auch Umsatz generieren und somit einen Verlust in diesen Monaten reduzieren und abfangen. Wir haben auch abseits der Lockdowns eine wahre Fangemeinde aufgebaut, die bei jedem Live-Stream oder Online-Modeschauen dabei ist und weiterhin bestellt.

Zurück zum Verkauf vor Ort: Modeberatung ist nicht immer einfach – man hört schließlich nicht gern, dass man die Hose lieber eine Nummer größer nehmen sollte. Wie erklärt man das den Kunden?

Leopoldinger: Unser Credo ist es, immer ehrlich dem Kunden gegenüber zu sein. Somit kann man sich nicht nur selbst in den Spiegel schauen, sondern auch die Kunden.

Tremmel: Wir sind ein Fachgeschäft, wo die Beratung noch sehr persönlich ist und vor allem von einem hohen Verständnis für Stil und Mode geprägt ist. Genau das suchen und schätzen unsere Kunden auch.

Sie als Expertinnen: Welche Modesünden sind denn für Sie„unverzeihlich“?

Leopoldinger: Da gibt es schon einiges, was Man(n) oder Frau besser lassen sollte. Aber da verbrennen wir uns jetzt besser nicht unsere Zungen (lacht).

Tremmel: Wir beraten unsere Kunden lieber, damit kein Fauxpas passiert (lacht).