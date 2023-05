Muttertag im Bezirk Melk: Früher gab's mehr Blumensträuße

Den Muttertag feiert Hannah Neunteufel selbst nicht. „Also nicht mehr, als meine Kinder noch klein waren, war das anders. Für mich ist aber eigentlich eh jeder Tag wie Muttertag, wir feiern tagtäglich unser Familienleben“, lacht die Gastronomin. Das Neunteufel'sche Familienleben spielt sich nämlich nicht nur im Privaten ab.

In ihrem Ybbser Restaurant „Der gute Fang“ zeichnet sich Sohn Jakob Neunteufel als Küchenchef für die Kulinarik zuständig, Ziehtochter Bianca Nagl ist ihre Assistentin. Nur eines ihrer Kinder verschlug es nicht ins Family Business, ihr zweiter Sohn ist im Fitnessbereich tätig.

Freude am Family-Businnes, „auch wenn wir uns hin und wieder in die Haare kriegen“

Mit ihrer Familie zusammen zu arbeiten, genieße Neunteufel sehr, „auch wenn wir uns schon auch hin und wieder in die Haare kriegen“: „Wir haben so eine Freude miteinander!“ Auch am Muttertag diesen Sonntag wird wieder zusammengearbeitet: Sohn Jakob hat ein fünfgängiges Menü zusammengestellt, aufgetischt wird es zweimal am Tag, jeweils für „Früh- und Spätesser“, sagt Mutter Hannah.

Neben Essenseinladungen ist Blühendes in allen Formen und Farben der Muttertagsgeschenkeklassiker schlechthin. Gärtnerin Jasmin Fuchs fällt aber auf, dass sich das Kaufverhalten in den vergangenen Jahren durchaus verändert hat. „Ich würde sagen, dass die Kundinnen und Kunden bewusster kaufen“, sagt Fuchs. Früher, so die Chefin von „Gartenfuchs“, wurden mehr Blumensträuße gekauft. Jetzt seien „ganz klar“ Gartenpflanzen, Dauersommerblüher, Pflanzkörbe oder Pflanzen die Nummer eins. „Trotzdem gibt's noch die Blumenstraußliebhaber und das freut uns als Floristen ganz besonders, dabei können wir unserer Kreativität freien Lauf lassen.“

„Für mich soll der Muttertag ein Tag der Wertschätzung und Anerkennung sein“

Fuchs ist selbst dreifache Mutter - der Ablauf „ihres“ Muttertags steht schon fest. Vormittags kümmert sie sich ums Geschäft, noch vor der Arbeit wird der Muttertag gefeiert. „Meine Kinder sind gerade sechs, sieben und neun, also in dem Alter, wo der Muttertag am allerschönsten ist“, erzählt die Pöchlarnerin. „Sie fiebern schon richtig drauf hin, bereiten Muttertagsgedichte und Basteleien vor und sind richtig aufgeregt. Und für mich gibt es dann nichts Schöneres an diesem Morgen als zuzuhören, zu lächeln und vermutlich eine Träne wegzublinzeln“, zeigt sie sich voller Vorfreude. Nach der Arbeit steht im Hause Fuchs wieder Familienzeit an. „Für mich soll der Muttertag kein Tag der großen Geschenke sein, sondern ein Tag der Wertschätzung und der Anerkennung - ausgeschmückt mit einer netten Kleinigkeit“, meint sie.

Die Hauptsaison inklusive Muttertag sei schon eine sehr fordernde Zeit - Fuchs führt zusammen mit ihrem Mann die Gärtnerei. Der Beruf mit Familie könne nur funktionieren, wenn man's miteinander macht. „Die Kinder sehen unsere Gärtnerei auch nicht als Arbeit, sondern als unser Zuhause. Deshalb ist es auch ganz normal bei uns, dass plötzlich ein Trettraktor oder ein Kind im Badeanzug vorbeiflitzt - oder ich barfuß die Kundschaften bediene.“

Der Ablauf des Muttertags von Jasmin Fuchs steht schon fest: Vor und nach der Arbeit wird gefeiert. Foto: privat

Für Christiane Reschinsky von der gleichnamigen Konditorei in Wieselburg ist der Muttertag ausschließlich mit Arbeit verbunden. Auch heuer rechnet die Mutter zweier bereits erwachsener Kinder wieder mit einem besonders starken Sonntag. „Viele gehen mit ihren Müttern und Omas Frühstücken oder am Nachmittag auf Kaffee und Kuchen oder Eisessen. Zudem haben wir viele Vorbestellungen für Torten“, sagt die Geschäftsfrau.

Arbeitsreich wird der Muttertag für Christiane Reschinsky und Tochter Sophie. Fotos: privat, Foto: Claudia Christ, Claudia Christ

