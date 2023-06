Vom Arkadenhof in die Festhalle

Kurzerhand umfunktioniert wurde das Schlosskonzert des Musikvereins Pöggstall in ein Hallenkonzert. Der Wettergott hatte kein Einsehen und so musste der Klangkörper kurzerhand in die Festhalle übersiedeln. Obfrau Sonja Mistelbauer konnte viele Gäste, unter anderem ÖVP-Bürgermeister Helmut Hahn und vom Blasmusikverband Engelbert Jonas und Daniela Baumgartner begrüßen.

Unter der Leitung von Kapellmeister Mathias Hobel liefen die Musiker zur Höchstform auf und spielten sich in die Herzen der Besucher. Durch das Programm führten Leonie und Antonia. Im Rahmen des Konzerts wurden auch einige verdiente Mitglieder vom Blasmusikverband und Musikverein geehrt.