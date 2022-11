Nach 6 Monaten Bauzeit Richtfest für neue Tagesbetreuungseinrichtung in Weiten

M it einem Richtfest wurde am Montag nach rund sechsmonatiger Bauzeit die Fertigstellung des Rohbaus der neuen Tagesbetreuungseinrichtung in der Marktgemeinde Weiten (Bezirk Melk) gefeiert.