„Kassandra“ bei Sommerspielen Melk: Was ist unsere Pflicht als Mensch?

Mit aufgerissenen, ungläubigen Augen blickt Kassandra zu ihrer Mutter. Draußen tobt der Krieg, von den Mauern des trojanischen Palastes kann man den Tod sehen. Kassandra warnt, fleht, bettelt, schreit. Doch keiner hört auf sie. Die Frauen Trojas sollen schweigen, hübsch aussehen, dem König zustimmen. Und hier oben noch ein Gebet sprechen, wenn unten das Blut fließt. Das sei eben die Pflicht als Frau, entgegnet Kassandras Mutter, Königin Hekabe. „Ich frage dich: Was ist unsere Pflicht als Mensch?“, antwortet Kassandra.

Es ist eine der Brücken, die das diesjährige Sommerspiele-Stück von der griechischen Mythologie ins Heute schlägt: Kriege, Hilfe für Menschen in Not, Klimawandel, Naturkatastrophen, soziales Ungleichgewicht. Autorin Magda Woitzuck sagte im Vorfeld im NÖN-Interview, dass sie sich wünscht, dass das Publikum etwas von dieser Geschichte mitnehmen kann. Das Premierenpublikum zeigte sich am vergangenen Mittwoch jedenfalls beeindruckt von „Kassandra“ – Standing Ovations und minutenlanger Applaus inklusive.

Kassandra kennt die blutige Zukunft Trojas. Sie weiß, wie man die Gräuel stoppen könnte – doch ihr Vater, der König, hört nicht auf sie. Foto: Daniela Matejschek

„Es war toll!“, strahlte die Autorin aus Neulengbach auf der After-Party. Sie erlebte den Jubel besonders intensiv, erzählt Woitzuck: „Bei meinen Hörspielen und Büchern bekomme ich schließlich nie so direkte Reaktionen oder unmittelbar Feedback. Ich war wirklich sehr nervös, als ich ankam, aber ich bin sehr zufrieden“, lässt die Autorin ihr „erstes Mal“ auf der Bühne Revue passieren.

Überwältigt vom Applaus und dem Jubel war auch Christina Gegenbauer. Mit der jungen St. Pöltnerin übernahm dieses Jahr das erste Mal in der Geschichte der Sommerspiele Melk eine Frau die Regie. „Es war ein wunderschöner Abend“, bedankte sich Gegenbauer bei der After-Party für den Beifall in der Wachauarena.

Thomas Kamper gibt sich als „alter weißer Mann“ mit Krone: Als herzloser Tyrann von Troja brüllt er sich durch das Stück. Kamper ist der Hahn im sonst weiblich besetzten Ensemble-Korb. Foto: Daniela Matejschek

Begeistert von „Kassandra“ war auch Intendant Alexander Hauer. Er führte heuer – nach 20 Jahren – nicht Regie. „Ich habe heute sehr viel zugehört“, sagte er bei seiner Ansprache mit einem Schmunzeln. Die Neuinterpretation „Kassandras“ habe ihn tief berührt: „Wahnsinn, welche Kraft dieser Abend hat!“

„Sie war überrascht, als es auf dem Spielplan stand“

Für einen kraftvollen Abend braucht es ein starkes Ensem-ble. Isabella Knöll, die „Kassandra“ mimt, sowie Sophie Prusa, Alexandra-Maria Timmel, Valentina Waldner, Julia Jelinek, Claudia Carus, Pippa Galli und Thomas Kamper waren am Premierenabend bereits ein eingespieltes Team. Knöll hätte eigentlich schon im Vorjahr bei den Sommerspielen Melk spielen sollen, allerdings kam dann etwas dazwischen. Am Telefon habe sie Hauer gesagt, dass sie gerne nächstes Mal in Melk dabei sein würde – und übrigens auch gerne mal eine Kassandra spielen würde. Da stand schon fest, dass der griechische Mythos auf die Bühne gebracht wird – Hauer verriet es ihr damals aber noch nicht. „Sie war überrascht, als es dann auf dem Spielplan stand“, erzählte er.

Apropos Spielplan: Der für 2024 steht schon fest. Nächstes Jahr haben „Die Borgias“ in Melk das Sagen. Die Musikrevue 2024 trägt den Namen „Simply the Best – In der Schickeria“.

Sommerspiele Melk 2023

„Kassandra und die Frauen Trojas“ von Autorin Magda Woitzuck; Regie: Christina Gegenbauer

Alle Spieltermine von „Kassandra“, jeweils 20.15 Uhr in der Wachauarena Melk:

Samstag, 24. Juni (Veranstaltung der Soroptimistinnen Melk Colomania, ein Teil der Einnahmen kommt einem guten Zweck zugute)

Freitag, 30. Juni

Samstag, 1. Juli

Donnerstag, 13. Juli

Freitag, 14. Juli

Donnerstag, 20. Juli

Freitag, 28. Juli

Samstag, 29. Juli

„One Vision – Überdosis G'fühl“, Musikrevue von Andy Hallwaxx; Musikalische Leitung: Gerald Huber-Weiderbauer und Magdalena Schweiger

Premiere: Mittwoch, 5. Juli, 20.15 Uhr in der Wachauarena Melk. Die letzte Aufführung ist für Montag, 14. August angesetzt. Alle Spieltermine der Revue gibt's unter sommerspielemelk.at

Berni Bernstein und das Geheimnis der Glaskugel, Musikrevue für Kinder, Buch und Regie von Alexander Hauer

Termine, jeweils 16.30 Uhr in der Wachauarena Melk:

Sonntag, 23. Juli

Samstag, 5. August

Alle Infos zu den Sommerspielen Melk sowie dem Rahmenprogramm (etwa Talkformate, Konzerte und Ausflüge) finden Kultur-Fans hier.