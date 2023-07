Musikrevue der Sommerspiele Melk: Der Olymp strahlt in Neon

„Die Götter beneiden uns Menschen um unsere Fähigkeit, Gefühle empfinden zu können“ – zumindest sei es so laut eines Dialogs im Hollywood-Megastreifens „Troja“, der 2004 die Kinos füllte. Große Emotionen, von Neugier, Unsicherheit und Abscheu bis zu Trauer und letztendlich Liebe füllten am Mittwoch auch die Melker Wachauarena. Bei der Premiere der Musikrevue „One Vision – Überdosis G'fühl“ blieb Letzteres nicht auf der Strecke, und ebenso wenig der Humor. Wenn griechische Gottheiten den Olymp verlassen, um im Neonlicht von Las Vegas einmal auf menschlich zu machen und zu Hits von Queen bis Udo Jürgens schmachten und tanzen, fragt sich das Publikum zwischen Lachen und Staunen: Wer denkt sich nur so eine Geschichte aus?

Es ist kein Unbekannter. Andy Hallwaxx brachte 2010 das Revue-Format auf Schiene und hat heuer enorm an Geschwindigkeit zugelegt. In seiner Story rund um Kassandra, die tragische Figur aus der griechischen Sage, springt Halbgott Apollo im Stil eines Freddie Mercury auf den Zug – fabelhaft performt vom gebürtigen Weinviertler Matthias Liener. Die Bühne teilt er sich mit seiner sprechenden Katze – ein Kuschelfaible, das auch dem echten Mercury nachgesagt wurde.

Kassandra selbst wird von Valentina Inzko Fink dargestellt. Optisch ein Madonna-Double mit Kärntner Wurzeln fegt der musikalische Wildfang durch die Szene, bis sie sich – wir sind im Zeitalter der Diversität – in die schönste Frau der Antike verliebt, Helena (dargestellt von Victoria Sedlacek aus Wien, die neben den Sommerspielen gerade ihren Bachelor schaffte). Helena trifft auf den ebenso schönen Prinzen Paris, der seinem Schafhirten-Dasein entflieht (entzückend und mit Kostümwechsel kämpfend – die musikalischen Schäfchen).

Alles kommt, wie es kommen muss: Es wird verliebt, es wird geeifert, es kommt ein Baby, es gibt Enttäuschung und eine Versöhnung. Über der Szene wacht eine glänzende Tini Kainrath als „Mutter Pferde“ (ein Hingucker: ihr Outfit wie Christbaum und Erntedank in einem Guss). Unter ihren Augen turtelt Song-Contest-Teilnehmer Vincent Bueno als Paris mit Helena, der wirklich griechisch-stämmige Publikumsliebling Eleftherios Chladt trauert als Verlassener seiner Schönen nach, Thomas Dapoz verkörpert einen wenig kriegerischen Achilles und Teresa Renner eine standhafte Ida Berg.

Der musikalische Mix aus Kultnummern und Gag-Hits scheint gewagt

49 Songs wurden vom musikalischen Leiterduo Magdalena Schweiger (aufgewachsen in Melk) und Amadeus-Award-Gewinner Gerald Huber-Weiderbauer arrangiert und von hervorragenden Stimmen präsentiert. Der Mix von Ikonen wie Tina Turner und Donna Summer bis zu Gag-Hits wie dem Schlümpfe-Lied und Helge Schneiders Katzeklo scheint gewagt, bot in Summe aber ein stimmiges Bild vom Lieben und Leiden, am Olymp und auf der Erde. Im Hintergrund, quasi aus dem Hades, webt die Band der einsamen Herzen einen perfekt vertonten Musikteppich, im Zentrum der seit Beginn der Revue 2010 beteiligte Werner Raubek am Schlagzeug.

Am Mittwochabend weinte zwar der Himmel, Ensemble und Publikum hingegen lachten – the Show can go on. Infos und weitere Termine finden Interessierte hier.