Am 29. Dezember erschütterte ein schweres Erdbeben der Stärke 6,4 auf der Richterskala die kroatische Zentralregion. Selbst in Niederösterreich, etwa in St. Pölten, sei das Beben zu spüren gewesen. Um den Menschen vor Ort in Kroatien zu helfen, transportierte die niederösterreichische Feuerwehr Wohncontainer und Feldbetten ins Krisengebiet transportiert. Im dritten Zug machten sich drei Melker Florianis auf den Weg nach Kroatien: Sascha Probst sowie Franz und Benjamin Reiter waren kurz vorm Jahreswechsel im Katastrophenhilfsdienst unterwegs.

Nachbeben zwang Florianis zum Zwischenstopp

„In der Silvesternacht, etwa eine Viertelstunde vor 24 Uhr, rückten sie wieder im FF-Haus ein“, berichtet Kommandant Thomas Reiter. Bevor es mit dem Wechselladefahrzeug in Richtung Krisengebiet ging, holten die Melker Florianis den Tieflader der Krummnußbaumer Kollegen ab, die Container wurden zudem in der Belgier-Kaserne in Graz verladen. Von der Hauptstadt der Steiermark aus traten die Melker die Reise an. „Einmal mussten sie auf der Autobahn in der Nähe von Zagreb aufgrund eines Nachbebens stehen bleiben, sonst ging alles gut“, berichtet der Kommandant gegenüber der NÖN.