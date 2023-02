Identitären-Treff in Pöchlarn? „Nicht bei uns!“

„Muss in Pöchlarn tatsächlich ein Rechtsextrementreff im Hotel Moser stattfinden?“ Unter einem Posting der Stadtgemeinde Pöchlarn erschien dieser Kommentar auf Facebook. Kurz darauf poppte eine zweite Meldung in jener Kommentarspalte auf: Am Samstag, 18. Februar, solle dieses „Event“ stattfinden, von einem "Vortrag" ist die Rede. Auch Martin Sellner, Sprecher der Identitären Bewegung Österreich, werde vor Ort sein.

Mittlerweile sind die Postings zwar gelöscht – die Gerüchteküche in der Region brodelt seitdem aber naturgemäß weiter. Nachgefragt im Hotel Moser-Reiter heißt es kurz und knapp, dass „bei uns so ein Event nicht stattfindet“.

Pöchlarns ÖVP-Stadtchefin Barbara Kainz wurde, wie sie sagt, seitens der Bevölkerung auf den angeblichen Identitären-Treff angesprochen. Sie habe sich daraufhin umgehend im Hotel Moser-Reiter erkundigt. „Mir ist demnach nichts dazu bekannt“, betont sie.

Auch der Bezirkshauptmannschaft Melk liegen keine näheren Informationen vor, wie Bezirkshauptfrau Daniela Obleser erläutert. Ein öffentlicher „Vortrag“ hätte jedenfalls angemeldet werden müssen, mehr dazu in der untenstehenden Infobox.

Ob die Identitären ein Event in Pöchlarn geplant hätten – oder nach wie vor planen – bleibt ungewiss: Auf eine Anfrage dazu gab es bislang keine Stellungnahme.

Vorträge, Veranstaltungen oder Versammlungen: Was gilt?

Bei einem „Vortrag“ mit Öffentlichkeitscharakter liege laut Bezirkshauptfrau Daniela Obleser eine Veranstaltung vor. "Eine solche Veranstaltung nach den Regelungen des Veranstaltungsgesetzes ist gemäß § 4 NÖ Veranstaltungsgesetz - bis max. 3.000 Besucher gleichzeitig - bei der Veranstaltungsbehörde vier Wochen vor deren Durchführung anzumelden", informiert sie. In diesem Fall wäre die Veranstaltungsbehörde die Stadtgemeinde Pöchlarn.

muss spätestens 48 Stunden vor dem Zeitpunkt der beabsichtigten Versammlung bei der Behörde, also der Bezirkshauptmannschaft Melk, einlangen. Zum Redaktionsschluss liege der BH Melk auch in dem obenstehenden Fall keine Anzeige nach dem Versammlungsgesetz vor. Wie steht es um Treffen von Vereinigungen, die etwa vom Verfassungsschutz beobachtet werden? Gibt's hier spezielle Auflagen? Grundsätzlich könne die Veranstaltungsbehörde für die Durchführung der Veranstaltung Auflagen vorschreiben, informiert die Bezirkshauptfrau. Welche Auflagen im Einzelfall vorgeschrieben werden, sei von der "konkreten geplanten Ausgestaltung einer Veranstaltung abhängig" und sei gemäß des obenstehenden Falls von der Stadtgemeinde Pöchlarn "zu beurteilen und festzulegen".

