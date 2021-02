Rechtliche Lage. In Österreich ist neben dem Besitz und der Verbreitung auch bereits der wissentliche Zugriff auf kinderpornografische Darstellungen strafbar. Wobei in der Regel das bloße Konsumieren von entsprechenden Elementen auf einer Website temporär auf der Festplatte gespeichert wird – bereits das kann als Besitz gelten. In dem Bereich von kinderpornografischen Material fallen Bilder oder Videos, die geschlechtliche Handlungen mit oder von Minderjährigen zeigen, aber auch die Genitalien oder die Schamgegend . Missbrauchsdarstellungen von Kindern unter 14 Jahren sind ausnahmslos strafbar. Hier reicht bereits der Eindruck, dass es zu einer sexuellen Handlung gekommen ist. Die Gesetzeslage unterscheidet dabei zwischen unmündigen Minderjährigen (zwischen 7 und 14) und mündigen Minderjährigen (zwischen 14 und 18).

Hinweise melden. Kinderpornografische Inhalte können online – auch anonym – bei der Meldestelle „Stopline“ (stopline.at) gemeldet werden.

Hilfe holen . Die Männerberatung Wien hilft bei der Aufarbeitung: nicht-taeter-werden.at