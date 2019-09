Mit sofortiger Wirkung hat FP-Bundesparteiobmann Norbert Hofer am gestrigen Samstag Klubobmann Martin Huber suspendiert. Der NÖN liegt aber noch weiteres Material vor, wo mehrere Gemeinderäte in den Bezirken Melk und Hollabrunn das Symbol der „Schwarzen Sonne“ sowie den „Lebensbaum“ auf Facebook geliked haben. Beides sind Zeichen, die in der Neonazi-Szene verwendet werden.

Seit der Veröffentlichung der Geschichte (siehe unseren Bericht dazu hier und unten) und der Suspendierung von Huber brodelt es in den WhatsApp-Gruppen der Melker Bezirkspartei. Von Rückendeckung für Huber bis zu „saudummen Aktion“ reichen dabei die ersten Reaktionen.

Gemeinde Hofamt Priel Armin Seitlinger (FPÖ Hofamt Priel). Foto: Gemeinde Hofamt Priel

Noch vor der Enthüllung, welche Gemeinderäte von Postings mit Nähe zur Neonazi-Szene betroffen sind, hat FP-Mitglied Armin Seitlinger aus Hofamt Priel genug, er zieht sich mit sofortiger Wirkung aus der Partei zurück und beendet seine Mitgliedschaft: „Genug ist genug! Der braune Sumpf gehört trocken gelegt. Hofer hat richtig gehandelt. So etwas darf nicht geduldet werden.“

Gegenüber der NÖN prophezeit Seitlinger auch, dass er nicht der einzige sein wird, der der Partei den Rücken kehrt: „Es wird einer nach dem anderen zurücktreten.“