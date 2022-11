Vandale mit Plakatbotschaft an Stadt Melk

Nachdem Mitte Oktober Steuerberater Herbert Emsenhuber über den steigenden Vandalismus in der Innenstadt klagte, reagierte kurz darauf die Stadtgemeinde. Sie ging via NÖN in die Offensive und versprach einen verstärkten „Kampf gegen Vandalismus“.

Die Stadtgemeinde briefte ihr Personal, das sich im Außendienst befindet, mit offenen Augen durch das Stadtgebiet zu fahren und Vorfälle umgehend zu melden.

Die Sachbeschädigungen sind seither zwar nicht weniger geworden, dafür reagierte der vermeintliche Vandale mit einer eigenen Botschaft an die Stadtgemeinde. Auf eine Plakatwand zwischen Melk und Loosdorf sprühte dieser „Kampf gegen Vandalismus − Vandalismus 1, Stadt Melk 0“.

Hinweise können direkt im Bürgerservice oder unter buergerservice@stadt-melk.at abgegeben werden.

